Het lijkt erop dat Meghans vader Thomas Markle van gedachten is veranderd. Hij wil toch naar het Verenigd Koninkrijk afreizen voor de bruiloft van zijn dochter en prins Harry, zaterdag. Volgens TMZ is Thomas op andere gedachten gebracht door Meghan, die haar vader smeekte toch te komen.

“Ik moet er niet aan denken een historisch moment te missen”, zei Thomas tegen TMZ. De gedachte dat hij Meghan niet naar het altaar kan brengen, noemt hij eveneens verschrikkelijk.

Toch is nog niet zeker dat Thomas zaterdag gewoon van de partij is. Volgens TMZ heeft pa Markle last van pijn op de borst, nadat hij vorige week werd getroffen door een hartaanval. Of Thomas in staat is naar het Verenigd Koninkrijk te vliegen, is nog niet duidelijk.

Gesmeekt

Meghan zou haar vader maandag hebben gesmeekt toch op haar bruiloft te komen. Een paar uur nadat duidelijk werd dat Thomas zich door paparazzi liet betalen voor ‘exclusieve’ foto’s, liet hij TMZ weten “uit schaamte” niet naar Windsor af te reizen voor het huwelijk. Thomas zou, net als Meghans moeder Doria, deze week naar het Verenigd Koninkrijk vliegen. Voorafgaand aan de huwelijksdag staan ontmoetingen met verschillende leden van de Britse koninklijke familie, onder wie koningin Elizabeth, gepland.

Thomas, die ook nog geen kennis zou hebben gemaakt met prins Harry, maakt zich niet druk over die ontmoetingen. Meghan liet haar vader weten dat zij en Harry hem niets verwijten. Het stel vroeg maandagavond om “begrip en respect” voor Thomas “in deze moeilijke situatie”. Ook van zijn kennismaking met Elizabeth ligt Thomas niet wakker. “Ik denk niet dat de koningin bezig is met mijn handel en wandel.”