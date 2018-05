Prins William waande zich dinsdag weer even een bouwvakker. In Londen voegde de hertogin van Cambridge zich bij klussers die werken aan een nieuw gemeenschapscentrum voor de slachtoffers van de brand in de Grenfell Tower. Bij de verwoestende brand vielen vorig jaar juni bijna tachtig doden.

William voegde zich in Ladbroke Grove bij andere vrijwilligers die de handen uit de mouwen steken voor de slachtoffers van de ramp. De Britse prins sprak met een aantal bouwvakkers en ging zelf aan de slag met verf en een roller. Het gemeenschapscentrum waar William dinsdag aan werkte moet onder meer onderdak gaan bieden aan een nieuwe boksclub.

De prins meldde zich goed voorbereid op de bouwplaats. Met een witte bouwhelm op en met een groen veiligheidshesje over zijn blauwe trui ging William aan de slag. Zijn verdiensten werden vastgelegd voor het BBC-programma DIY SOS. De klussende prins is later dit jaar op televisie te zien.

Het is niet de eerste keer dat William zich inzet voor DIY SOS. In 2015 reisde hij af naar Manchester met zijn jongere broer Harry, die zaterdag trouwt met Meghan Markle. Daar hielpen de prinsen bij de renovatie van een aantal woningen voor oud-militairen. Ook toen pakte William een verfroller op, Harry sjouwde met tuintegels.