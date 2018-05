De Spice Girls komen niet bij elkaar om op te treden bij het huwelijk van prins Harry en Meghan Markle. Dat is simpelweg niet mogelijk, omdat twee van de vijf voormalige leden van de meidengroep, Mel B en Mel C, niet op de gastenlijst staan. Dat meldt Page Six.

Het gerucht van een reünie van de groep voor een optreden tijdens de trouwreceptie gaat al een tijd rond en werd onlangs versterkt door uitlatingen van Mel B in die richting. Maar “alleen Victoria, Emma en Geri zijn uitgenodigd, dus was er nooit sprake van een optreden van de Spice Girls”, aldus een bron tegen Page Six.

Victoria Beckham en haar man David, Emma Bunton en Gerri Halliwell wonen zaterdag het huwelijk van prins Harry en Meghan Markle in St. George’s Chapel bij. Het is de tweede koninklijke bruiloft voor de Beckhams, die ook aanwezig waren bij het huwelijk van Harry’s broer prins William met Kate Middleton.