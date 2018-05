In Windsor hebben de eerste Britse royaltyfans een plekje opgeëist op de route waar zaterdag prins Harry en zijn bruid Meghan Markle per koets langsrijden. Onder hen is ook de 82-jarige Terry Hutt, die vorige maand ook al dagen bivakkeerde voor het ziekenhuis in Londen waar prins Louis werd geboren.

Hutt heeft voor de gelegenheid zijn pak met daarop afbeeldingen van de Britse vlag weer aangetrokken. Hij is van plan de wet te overtreden om de komende dagen zijn plekje te bewaken. Hij slaapt op de stoep voor een schoenenzaak om de hoek bij Windsor Castle. “We mogen dat eigenlijk niet”, zegt hij tegen The Daily Telegraph. “Ik zie wel wat er gebeurt.”

Prins Harry en Meghan trouwen zaterdag in Windsor Castle. Op hun huwelijksdag maken ze een rit met open koets door Windsor.