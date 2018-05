Keizerin Michiko van Japan heeft woensdag voor het laatst als keizerin en erevoorzitter deelgenomen aan de jaarlijkse bijeenkomst van het Japanse Rode Kruis. Bij de volgende bijeenkomst volgend voorjaar is Michiko geen keizerin meer. Haar man keizer Akihito heeft toestemming gekregen om op 30 april 2019 afstand te doen van de troon en met pensioen te gaan. En Michiko deelt uiteraard in de welverdiende rust.

Michiko is vrijwel meteen nadat zij in 1959 met toen nog kroonprins Akihito trouwde betrokken geraakt bij het Rode Kruis. Zij werd één van de vice-erevoorzitters, en promoveerde bij de troonsbestijging van haar man na het overlijden van de omstreden keizer Hirohito in 1989 tot erevoorzitter.

De verwachting is dat die erefunctie volgend jaar overgaat naar kroonprinses Masako, die nu samen met schoonzus prinses Kiko al één van de vier keizerlijke vice-erevoorzitters is. De andere twee plaatsen worden bezet door andere familieleden van de keizer.

Japanse media berichten bij tal van traditioneel jaarlijks terugkerende activiteiten van keizer en keizerin dat het de laatste keer is dat zij die in functie uitvoeren. Zo zette de keizerin eerder deze maand voor het laatst zijderupsen op boombladeren, als aanzet tot de keizerlijke productie van zijde. Afgelopen weekeinde kwam kroonprins Naruhito met vrouw en dochter langs om de kunst van de zijdeteelt ook onder de knie te krijgen.