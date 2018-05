Koningin Máxima is donderdag jarig. Ze wordt 47 jaar. Uit de agenda op koninklijkhuis.nl blijkt dat de koningin geen officiële plichtplegingen heeft op haar verjaardag. Ze kan in huiselijke kring in Wassenaar 47 kaarsjes uitblazen.

Máxima werd op 17 mei 1971 als Máxima Zorreguieta geboren in Buenos Aires als dochter van de vorig jaar overleden Jorge Horacio Zorreguieta en María del Carmen Cerruti de Zorreguieta. Ze werkte na haar studie economische wetenschappen in de financiële wereld. Zo had ze een hoge positie bij de Deutsche Bank.

In 1999 ontmoette ze in de Spaanse stad Sevilla haar toekomstige echtgenoot, kroonprins Willem-Alexander met wie ze op 2 februari 2002 in Amsterdam in het huwelijk trad. Het paar kreeg drie dochters.

Máxima heeft allerlei functies op het maatschappelijk vlak. Zo zit ze in de Raad van State, is ze erevoorzitter van het Platform Ambassadeurs Meer Muziek in de Klas, erevoorzitter van het platform Wijzer in geldzaken en speciale pleitbezorger van de VN-secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling.

Uit een enquête van RTL Nieuws bleek vorig jaar dat Máxima de populairste ‘royal’ is. De koning eindigde op de tweede plaats.