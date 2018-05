Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben woensdagmiddag de uitreiking van de Franklin D. Roosevelt Four Freedoms Awards bijgewoond. Ook prinses Beatrix was in de Nieuwe Kerk in Middelburg van de partij.

De awards worden tweejaarlijks uitgereikt voor de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst, de vrijwaring van gebrek en de vrijwaring van vrees. De winnaars zijn dit keer Erol Önderoǧlu uit Turkije, bisschop Paride Taban uit Zuid-Soedan, Emmanuel de Merode uit de Democratische Republiek Congo en Urmila Chaudhary uit Nepal.

De International Four Freedoms Award ging naar Christiana Figueres Olsen uit Costa Rica, die zich inzette voor het Parijse klimaatakkoord in 2015. Ze kreeg de onderscheiding uit handen van vice-premier Hugo de Jonge.

Ook Herman van Veen was een van de prijsuitreikers. Hij luisterde de ceremonie bovendien muzikaal op. Na afloop poseerden alle winnaars samen met het koningspaar en prinses Beatrix.