Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix wonen woensdagmiddag de uitreiking van de Franklin D. Roosevelt Four Freedoms Awards bij. Vijf mensen ontvangen de prijs in de Nieuwe Kerk in Middelburg.

De tweejaarlijkse awards voor de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst, de vrijwaring van gebrek en de vrijwaring van vrees worden uitgereikt aan respectievelijk Erol Önderoǧlu uit Turkije, bisschop Paride Taban uit Zuid-Soedan, Emmanuel de Merode uit de Democratische Republiek Congo en Urmila Chaudhary uit Nepal. De International Four Freedoms Award is voor Christiana Figueres Olsen uit Costa Rica, die zich inzette voor het Parijse klimaatakkoord in 2015. Deze onderscheiding wordt elk jaar toegekend.

De koning en koningin zijn woensdagavond in Amsterdam. In AFAS Live wonen ze het Red Ribbon Concert bij. Het concert vraagt aandacht voor de internationale aidsbestrijding. Onder anderen Ellen ten Damme en The Voice-winnaar Jim van der Zee treden op.

Prinses Margriet en prinses Laurentien zijn woensdagmiddag aanwezig bij de tiende uitreiking van de ECF Princess Margriet Award for Culture in de Stadsschouwburg in Amsterdam. Prinses Laurentien, president van de European Cultural Foundation (ECF), houdt de openingstoespraak. Prinses Margriet reikt de prijzen uit.