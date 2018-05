Ondanks alle stress die Meghan Markle deze week heeft ervaren vanwege het fotoschandaal rondom haar vader Thomas, en de hartaanval die hij daarna kreeg, is er nu goed nieuws voor de aanstaande koninklijke bruid: haar moeder Doria is vanuit haar woonplaats Los Angeles onderweg naar Londen. Dit meldt TMZ.

De entertainmentsite toont een filmpje waarop Doria te zien is als ze haar huis verlaat, met een kledingzak waar ongetwijfeld haar outfit voor aanstaande zaterdag in zit. De moeder van de bruid wordt met een SUV naar een afgeschermd gedeelte van het vliegveld van LA gebracht, dat gereserveerd is voor vips. Hiermee is ze beschermd tegen opdringerige media en groepen toeristen die foto’s van haar willen maken.

Door de recente gebeurtenissen met Thomas’ gezondheid, is de kans zeer aannemelijk dat Doria degene is die haar dochter weggeeft aan prins Harry, wat een unicum zou zijn in de geschiedenis van de Britse monarchie.