Yang di-Pertuan Agong Muhammad V van Maleisië heeft de vrijgelaten oppositieleider Anwar Ibrahim ontvangen. De 70-jarige politicus kreeg woensdag amnestie en meldde zich later op de dag met zijn vrouw Wan Azizah op het koninklijk paleis in Kuala Lumpur.

De nieuwe premier van Maleisië, Mahathir Mohamad (92), beloofde eerder al dat Anwar vrij zou komen. Anwar was in de jaren negentig de vicepremier van Mahathir, maar werd in 1998 ontslagen en later vastgezet wegens sodomie. Dat laatste gebeurde nadat Anwar een eigen politieke beweging was begonnen.

De voormalige politieke vijanden sloegen later de handen ineen, hoewel Anwar op dat moment nog vastzat. Daarop wonnen de oppositiepartijen verrassend de verkiezingen. Ze versloegen zittend premier Najib Razak, die onder vuur lag vanwege een corruptieschandaal.

Anwar zei na zijn vrijlating Mahathir te hebben vergeven. Hij beloofde zijn voormalige mentor “zo veel steun als nodig is te geven om te zorgen dat hij de uitvoering van de hervormingsagenda kan garanderen”.