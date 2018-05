Wie zaterdag hoopt een glimp op te vangen van de Britse prins Harry en zijn bruid Meghan Markle, moet al vroeg de deur uit. Publiek is gevraagd om met het openbaar vervoer naar Windsor af te reizen. De Great Western Railway (GWR) roept reizigers op om ruim op tijd te vertrekken, vanwege de verwachte drukte.

GWR bracht afgelopen vrijdag (11 mei) een reisadvies uit voor de verschillende delen van het Verenigd Koninkrijk. Zo kunnen mensen die uit de Noord-Engelse stad Preston komen het beste om 04.15 uur in de ochtend al de trein pakken om op tijd in Windsor te zijn. Veel bezoekers reizen af naar het plaatsje Slough, waar ze een trein kunnen pakken die in zes minuten in Windsor is. Een enkele reis van Preston naar Slough duurt bijna vijf uur.

Het zal op de ochtend van zaterdag 19 mei erg druk zijn in het openbaar vervoer richting Windsor. Maar het wordt treinreizigers wel zo aangenaam mogelijk gemaakt. GWR deelt namelijk chocolaatjes, confetti en water uit aan mensen die naar de bruiloft afreizen. In totaal zijn er zesduizend speciale Royal Wedding-chocolaatjes, duizend confetti-doosjes en tienduizend waterflesjes voor de reizigers.

Internationaal spektakel

Hoewel GWR wel wat gewend is, wordt de royal wedding ook voor het spoorwegbedrijf een uitdaging. “Dit wordt een van de grootste evenementen ooit voor ons spoorwegnetwerk”, voorspelt topman Mark Hopwood. “Wij willen ervoor zorgen dat onze klanten een geweldig dagje uit hebben en kunnen genieten van wat een internationaal spektakel belooft te worden.”

Niet alleen het publiek dat met het openbaar vervoer naar Windsor afreist moet zijn reis plannen. Ook de automobilisten moeten ruim op tijd nadenken over hun reisplan, waarschuwen de lokale autoriteiten. Naast dat het flink druk zal zijn in de buurt van Windsor, zullen verschillende wegen rondom Windsor Castle vanaf donderdag afgesloten zijn. Het is mogelijk om online een parkeerplek in de buurt te reserveren.

De verwachting is dat meer dan 100.000 mensen op de bruiloft van prins Harry en Meghan Markle afkomen. De huwelijksplechtigheid in St. George’s Chapel, waar 600 genodigden aanwezig zijn, begint zaterdag om 12.00 uur (lokale tijd).