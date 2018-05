Koning Willem-Alexander is woensdag 27 juni in Rijswijk voor de opening van het nieuwe gebouw van het European Patent Office (EPO). Willem-Alexander woont de openingsceremonie bij en krijgt een rondleiding door het gebouw, maakte de Rijksvoorlichtingsdienst donderdag bekend.

Het nieuwe 107 meter hoge en 156 meter lange duurzame gebouw van het Europese patentbureau is ontworpen door architecten Jean Nouvel en Diederik Dam. Het EPO, dat patenten verleent aan uitvinders, onderzoekers en bedrijven, biedt werk aan 2700 mensen in Nederland. Het patentbureau is na de Europese Commissie de grootste intergouvernementele organisatie in Europa. Het EPO heeft ook kantoren in München, Berlijn, Brussel en Wenen.

Het EPO is sinds 1947 te vinden in Rijswijk. In dat jaar werd de voorganger, het Institute International des Brevets, opgericht als eerste centrale patentorganisatie in Europa. In 1978 ging dit instituut op in het EPO.

Willem-Alexander wordt op 27 juni ontvangen door de president van het patentbureau, Benoît Battistelli. Na de openingsceremonie krijgt de koning een rondleiding door het gebouw en gaat hij in gesprek met personeelsleden en mensen die betrokken waren bij de nieuwbouw.