Doria Ragland wordt in rap tempo voorgesteld aan de leden van de Britse koninklijke familie. De moeder van Meghan Markle maakt vrijdag kennis met koningin Elizabeth. Zaterdag trouwt Meghan met Elizabeths kleinzoon prins Harry.

Doria kwam woensdag aan in Londen en had geen tijd om bij te komen van een eventuele jetlag. Meghans moeder, die in Los Angeles woont, werd verwacht in Clarence House. Daar zaten Harry’s vader prins Charles en stiefmoeder Camilla, hertogin van Cornwall, met een kopje thee te wachten.

Meghans moeder verbleef aanvankelijk op Kensington Palace, bij haar dochter en aanstaande schoonzoon. Daar maakte ze donderdag kennis met prins William en Catherine, hertogin van Cambridge, die net als Harry en Meghan op Kensington Palace wonen. Volgens Britse media heeft Doria ook prins George en prinses Charlotte, de oudste kinderen van William en Catherine, ontmoet. De vierjarige prins en zijn driejarige zusje zijn zaterdag twee van de tien bruidskinderen. Of Doria ook de jongste telg van de Cambridges, de drie weken oude prins Louis, heeft gezien, is niet bekend.

Vader

Donderdag reisden Harry en Meghan af naar Windsor, waar ze zaterdag trouwen. William en Catherine stapten ook in de auto naar Windsor, het was de eerste keer sinds de geboorte van prins Louis dat de hertogin van Cambridge in het openbaar werd gezien.

Ook koningin Elizabeth is weer op Windsor Castle, getuige de royal standard die boven het kasteel wappert. Zij wacht vrijdag met thee op Doria, die met haar dochter en Harry langskomt om kennis te maken.

Eigenlijk had Meghan ook haar vader Thomas Markle voor willen stellen aan haar aanstaande schoonfamilie. Hij moest echter onder het mes vanwege hartproblemen en mist de bruiloft.