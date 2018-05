De Belgische prins Laurent is opnieuw in opspraak gekomen. De politieke partij N-VA beschuldigt de broer van koning Filip ervan een vals verslag te hebben ingediend over zijn activiteiten, schrijven de Belgische kranten Het Nieuwsblad en De Standaard donderdag.

Laurent vermeldde volgens N-VA 54 activiteiten maar daar stond zijn veelbesproken bezoek aan de Chinese ambassade niet tussen. “Dit doet vragen rijzen over wat er nog allemaal ontbreekt op de lijst”, zegt N-VA-Kamerlid Peter Buysrogge. “We weten dat Laurent op dat feestje aanwezig was, hij heeft dat ook nooit ontkend. We kunnen uit het verslag dus niet afleiden waar hij werkelijk mee bezig is.”

Laurent moet een verslag van zijn activiteiten inleveren bij het parlement om recht te hebben op zijn toelage. De NV-A wil nu een wetsvoorstel indienen waardoor valse verklaringen kunnen worden bestraft.

Eind maart stemde het Belgische parlement al in met het korten op de toelage van prins Laurent. Hij moet dit jaar 15 procent inleveren omdat hij zonder toestemming van de regering in militair uniform de viering van de negentigste verjaardag van het Chinees leger bijwoonde.