Televisiezenders spinnen garen bij het huwelijk van prins Harry en Meghan Markle. Ze pakken komende dagen uit met extra uitzendingen over het huwelijk van het jaar.

De NOS begint zaterdag om 12.15 uur met een drie uur durende live-uitzending op NPO 1. In de studio volgt Amber Brantsen de gebeurtenissen met correspondent Tim de Wit en oud-correspondent Hieke Jippes. Op NPO Radio 1 houdt Winfried Baijens de luisteraars vanaf 12.30 uur op de hoogte van de plechtigheden in Windsor Castle.

Donderdagavond kunnen Nederlandse tv-kijkers kiezen tussen een televisiefilm op Net5 en een documentaire op NPO 1.

Op Net5 is donderdagavond (20.40 uur) de film Harry & Meghan: A Royal Romance te zien. De gedramatiseerde film laat zien hoe Harry en Meghan elkaar ontmoetten en hoe de liefde tussen de twee opbloeide. De Schotse acteur Murray Fraser speelt de rol van prins Harry, de Jamaicaanse Parisa Fitz-Henley neemt de rol van Meghan Markle op zich. De Nieuw-Zeelandse filmactrice Bonnie Soper werd gecast voor de rol van prinses Diana. De Britse actrice Maggie Sullivan neemt de rol van de Britse koningin Elizabeth II op zich.

AVROTROS zendt donderdagavond vanaf 21.30 uur de documentaire Harry en Meghan, een koninklijk sprookje uit. Aan de hand van betrokkenen en insiders leert de kijker over het verleden van Meghan en de familiegeschiedenis van haar voorouders.

TLC staat het hele weekend in het teken van het Britse sprookjeshuwelijk, te beginnen op vrijdagavond (21.00 uur) met een portret van Meghan. Vrienden en vriendinnen vertellen wie Meghan is. Daarnaast vertelt de documentaire hoe ze Harry heeft ontmoet. Zaterdagochtend zendt TLC vanaf 10.10 uur twee documentaires uit, onder meer over de etiquette binnen het Britse koningshuis en de bruidsjurken die Britse prinsessen en koninginnen in het verleden droegen.