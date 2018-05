Thomas Markle, de vader van Meghan Markle, is definitief niet aanwezig bij het huwelijk van zijn dochter en de Britse prins Harry. In een verklaring die door Kensington Palace is verspreid, bevestigt Meghan dat hij niet in staat is om naar Londen af te reizen vanwege zijn gezondheid.

“Het is verdrietig dat mijn vader ons huwelijk niet zal bijwonen. Ik heb altijd om hem gegeven en hoop dat hij de ruimte krijgt om zich op zijn gezondheid te focussen”, zegt Meghan. “Ik wil iedereen bedanken voor alle steun.”

Thomas Markle zou zijn dochter tijdens de huwelijksceremonie eigenlijk naar het altaar brengen. Wie dat nu gaat doen, is niet bekend. Kensington Palace heeft daar geen mededelingen over gedaan. Meghans moeder Doria en Harry’s vader prins Charles worden door Britse media getipt om die taak over te nemen.

De vader van Meghan onderging woensdag een hartoperatie. Tegenover TMZ liet hij weten dat het goed met hem gaat, maar dat zijn herstel nog lang duurt. “Ik moet de komende dagen in het ziekenhuis blijven en mag me niet druk maken”, aldus Markle.