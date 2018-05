Er was af en toe geen doorkomen aan donderdag toen er werd geoefend voor de rijtoer die prins Harry en Meghan zaterdag na afloop van de huwelijksplechtigheid door Windsor maken. “En dit is maar een repetitie. Kun je nagaan hoe het zaterdag wordt”, aldus een van de stewards die de bezoekersstroom in goede banen moet leiden. Ze had haar handen vol. Ook aan buitenlandse media die de talrijke toeschouwers het liefst naar Windsor Park zouden verbannen, uit hun zicht.

De meeste gehoorde vraag die de oppassers en agenten donderdagochtend kregen was hoe laat de oefenrijtoer zou beginnen. “Als ze er klaar voor zijn. Het is een repetitie, dan ga je pas rijden als in het kasteel alles is geoefend”, aldus de toelichting. “We krijgen vlak voordat ze vertrekken een seintje”, vulde een politieman aan.

Het publiek, dat verder op de route overigens alle ruimte had, moest in de stralende zon geduld hebben want er zat bijna een uur tussen het opmarcheren van de militaire erewacht naar het kasteel en het aparte vertrek van de bereden escorte en de landauer waarin het bruidspaar door de hoofdstraat van Windsor en het park gaat rijden. Toen ze eenmaal kwamen was het ook in een flits voorbij.

Kap

De kap van het rijtuig was omhoog. Dat zal zaterdag niet het geval zijn. De rijtoer is meteen ook het enige dat de in Windsor verwachte tienduizenden toeschouwers te zien krijgen. Alleen een uitverkoren en speciaal uitgenodigde groep van zo’n 2600 mensen wordt toegelaten op het terrein van Windsor Castle, waar ze een ook deel van de gasten kunnen zien en het bruidspaar kunnen zien vertrekken.

Rond de route waren ook nu al flinke beveiligingsmaatregelen genomen. Er was veel bewapende politie op straat en de toegangswegen naar het kasteel en Windsor High Street waren met ijzeren barrières afgesloten, zoals dat in Londen ook gebruikelijk is rond het paleis en zoals die vorige maand op Koningsdag in Groningen ook waren neergezet om het inrijden met auto’s op het publiek te verhinderen.

De souvenirwinkels in het centrum van het stadje hebben hun etalages al enige tijd versierd met de bij Britse koninklijke huwelijken gebruikelijke prullaria: sleutelhangers en theedoeken zijn daarbij met mokken populair. “Dit is een betere dag voor zaken dan zaterdag. Dan is het te druk”, keek een winkelier vooruit.