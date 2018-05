Menigeen zal graag van plek willen ruilen met een van de zeshonderd gasten die zaterdag in St George’s Chapel getuige zijn van het huwelijk van prins Harry en Meghan Markle. Maar de bruiloftsgasten die een uitnodiging kregen, moeten wel veel geduld hebben. Ze zitten zaterdagochtend urenlang in de kapel van Windsor Castle.

De gasten worden tussen 10.30 uur en 12.00 uur verwacht in St George’s Chapel, waar de huwelijksceremonie om 13.00 uur begint. Voordat de genodigden hun plek in de kapel mogen zoeken, worden ze grondig gescreend en wordt hun identiteit gecheckt. Voor het huwelijk gelden strenge regels. Zo zijn zwaarden, die vaak bij het ceremonieel tenue van militairen horen, uit den boze. Ook vragen Harry en Meghan alle gasten hun mobiele telefoons in te leveren, zodat er geen foto’s gemaakt kunnen worden van het bruidspaar.

De laatste gasten die arriveren bij St George’s Chapel zijn traditiegetrouw de leden van de Britse koninklijke familie. Zij worden vanaf 12.20 uur verwacht bij de kapel, als het weer het toelaat komen de meesten waarschijnlijk te voet. De bruidegom komt rond 12.45 uur aan, vergezeld door zijn getuige, zijn oudere broer prins William. Harry legt het laatste stuk te voet af en heeft zo even tijd om de ruim 2600 ‘gewone’ Britten te begroeten die een uitnodiging kregen de bruiloft te volgen vanaf het terrein van Windsor Castle.

Glimp van trouwjurk

Vlak voor de aankomst van de bruid is het koningin Elizabeth die zich als laatste bij de bruiloftsgasten voegt. De oma van de bruidegom wordt rond 12.55 uur verwacht in de kapel van haar woonkasteel. Meghan komt rond 12.59 uur aan bij de ingang van St George’s Chapel.

Zij wordt het eerste deel van de autorit vergezeld door haar moeder, Doria Ragland. Het publiek langs de route en de televisiekijkers kunnen al een glimp opvangen van Meghan in haar trouwjurk, nog voordat Harry zijn aanstaande ziet. De moeder van de bruid stapt onderweg naar de kapel uit en maakt plaats voor de tien bruidskinderen, onder wie de vierjarige prins George en zijn driejarige zusje prinses Charlotte.

Charles geeft Meghan weg

Het plan na de aankomst van Meghan bij St George’s Chapel is op het laatste moment nog aangepast. De Amerikaanse zou door haar vader Thomas Markle naar het altaar worden gebracht, maar Thomas is vanwege een hartoperatie niet bij de bruiloft. Meghan loopt nu eerst een stuk alleen door de kapel, de laatste meters wordt ze vergezeld door prins Charles, haar aanstaande schoonvader. Hij geeft Meghan weg aan zijn zoon.

Om 13.00 uur begint de huwelijksceremonie, die naar verwachting een uurtje zal duren. Harry en Meghan worden getrouwd door de aartsbisschop van Canterbury, Justin Welby. De dienst wordt geleid door de Deken van Windsor, David Connor. De Amerikaanse bisschop Michael Bruce Curry verzorgt een preek.

Echtpaar

Rond 14.00 uur verlaten Harry en Meghan de kapel als man en vrouw. Niet lang daarna stappen ze aan boord van een koets voor een rondrit door Windsor. Als het weer het toelaat, zwaait het echtpaar de naar verwachting duizenden toeschouwers toe vanuit een open koets. Voor het geval er druppels vallen staat een overdekt reserve-exemplaar klaar.

Na een klein halfuur worden Harry en Meghan weer terug op Windsor Castle verwacht. Daar voegen de twee zich in St George’s Hall bij hun gasten voor een lunchreceptie. De receptie, die wordt aangeboden door koningin Elizabeth, loopt rond 16.30 uur op zijn einde.

Geen staatsaangelegenheid

Zaterdagavond, vanaf 20.00 uur, volgt een tweede receptie. Die vindt plaats in Frogmore House, het buitenhuis in het park bij Windsor Castle. Dat feest wordt gegeven door prins Charles. Voor het huwelijksfeest zijn enkel de tweehonderd beste vrienden en naaste familieleden van het echtpaar uitgenodigd.

Bij de bruiloft zijn nauwelijks buitenlandse royals. Harry is ‘maar’ zesde in lijn van troonopvolging, in tegenstelling tot de trouwerij van zijn broer William is de bruiloft zaterdag geen staatsaangelegenheid. Bovendien is St George’s Chapel niet zo groot.

Gastenlijst

Toen William, na zijn vader tweede in lijn van troonopvolging, in april 2011 trouwde met Kate Middleton stonden wel veel politici en buitenlandse royals op de gastenlijst. Namens Nederland woonden toenmalig prins Willem-Alexander en prinses Máxima de bruiloft in Westminster Abbey bij.

Prins Seeiso van het Afrikaanse Lesotho is buiten de Britse koninklijke familie mogelijk de enige royal die de bruiloft van Harry en Meghan bijwoont. Harry en Seeiso richtten samen de liefdadigheidsinstelling Sentebale op, die zich inzet voor kansarme kinderen in Lesotho. Ook politici schuiven hoogstwaarschijnlijk niet aan in St George’s Chapel, zo staan onder anderen de Britse premier Theresa May, de Amerikaanse president Donald Trump en de voormalig president van de Verenigde Staten, Barack Obama, niet op de gastenlijst.