Harry tussen publiek in Windsor

Prins Harry heeft zich vrijdagavond met zijn broer, prins William, tussen het publiek in Windsor begeven. De prinsen kwamen uit het Windsor Castle en spraken met de mensen die zich hebben verzameld voor het huwelijk van zaterdag. Harry ontving gelukwensen van de royaltyfans bij het paleis.

De prinsen brengen de nacht door in het paleis waar Harry zaterdag in het huwelijk treedt met Meghan Markle. De huwelijksvoltrekking vindt plaats in de St. George’s Chapel, de kapel van Windsor Castle.