De hertog en hertogin van Sussex, beter bekend als prins Harry en Meghan, brengen dit najaar waarschijnlijk een bezoek aan Nederland. Dat meldde althans de BBC na afloop van de huwelijksplechtigheid in St. George’s Chapel. Ook Australië, Nieuw-Zeeland en Tonga staan op het reisprogramma van het bruidspaar.

Officieel is nog niks bekendgemaakt, op de reis naar Australië na waar later dit jaar de Invictus Games worden gehouden. Van de inmiddels tot ‘Fab Four’ omgedoopte jonge leden van de Britse koninklijke familie – William en Catherine, Harry en Meghan – is alleen Catherine in officiële capaciteit in Nederland op bezoek geweest. In oktober 2016 kwam ze voor een opening van een tentoonstelling naar het Mauritshuis.

Prins Harry ging eerder al naar Denemarken, terwijl William en zijn vrouw eerder dit jaar nog op bezoek waren in Noorwegen en Zweden. Alledrie waren ze ook in België, voor herdenkingen die te maken hadden met de Eerste Wereldoorlog. Catherine, of zoals de Noorse koning Harald haar nog altijd noemde, Kate, is ook in Luxemburg geweest.

Nu koningin Elizabeth zelf geen buitenlandse reizen meer maakt, worden haar kleinkinderen ingezet voor ‘goodwill’ reizen, die Groot-Brittannië ook wel kan gebruiken om de banden met Europese partners warm te houden.