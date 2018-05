De Afro-Amerikaanse bisschop Michael Curry heeft voor geestdrift gezorgd tijdens de huwelijksplechtigheid van prins Harry en Meghan Markle. Met een theatrale preek van bijna een kwartier over de macht van de liefde toverde hij een lach op de gezichten van de aanwezigen in de eeuwenoude kapel, onder wie het bruidspaar en andere leden van het koninklijk huis. Dat leverde hem veel bijval op op sociale media.

Curry is de eerste zwarte leider van de Episcopaalse Kerk in de VS. Hij begon zijn rede in Windsor met het citeren van mensenrechtenheld Martin Luther King en denderde door met teksten uit spirituals, met middeleeuwse poëzie en de ervaringen van slaven in het zuiden van Amerika. Aan het eind refereerde hij aan Harry en Meghan als “mijn broeder, mijn zuster”, waarna de eerste tonen klonken van de soulklassieker Stand By Me.

De reacties waren lovend. “King citeren voor het altaar van een koninklijk huwelijk”, twitterde de verslaggeefster van The New Times. “Heel Amerikaans, heel onstuimig, heel gepassioneerd. Love it”. Een collega van The Washington Post noemde de trouwerij een “openlijke viering van zwarte Amerikaanse cultuur”.