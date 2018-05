De kersverse hertog en hertogin van Sussex hebben na hun huwelijksplechtigheid een rijtoer door Windsor gemaakt. In een open koets werden ze door de straten van het stadje gereden waar ze werden toegejuicht door duizenden mensen in het publiek.

Gewapend met mobiele telefoons en vlaggetjes in de hand zwaaiden en joelden de Britten prins Harry en zijn vrouw Meghan toe. Het koppel zat ontspannen in de koets en zwaaide zoveel mogelijk terug terwijl ze elkaars hand vasthielden.

Op vele plekken langs de route stond het publiek rijendik. Hoeveel mensen er precies zijn, is niet duidelijk. Vooraf schatte de politie dat er zo’n 100.000 mensen op de feestelijkheden af zouden komen.

Na een klein halfuur keerden Harry en Meghan terug op Windsor Castle. Daar voegden de twee zich in St. George’s Hall bij hun gasten voor een lunchreceptie. Het feest gaat zaterdagavond verder in Frogmore House, het buitenhuis in het park bij Windsor Castle.