Prins Harry heeft Meghan, de hertogin van Sussex, een ring van aquamarijn gegeven als huwelijkscadeau. Dat meldt Sky News. Op foto’s is te zien dat Meghan de ring draagt op weg naar het grote feest in Frogmore House.

De ring was van Diana, de moeder van Harry. De ring behoort tot de collectie sieraden van de in 1997 overleden Diana. Bij de ring hoort ook een armband, waarin dezelfde soort steen is verwerkt.

Het is niet bekend of Meghan de armband ook heeft gekregen.