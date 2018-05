Op Twitter werd zaterdag flink gebruik gemaakt van de hashtag #RoyalWedding. Volgens Visibrain, een Frans bedrijf dat het gedrag op social media monitort, is #RoyalWedding tot nu toe 4,5 miljoen keer gebruikt.

De Fransen hielden het gebruik bij vanaf vrijdagavond 23.00 uur tot en met 19.00 uur zaterdagavond. Uit de gegevens blijkt dat er in die periode ruim zes miljoen tweets over het huwelijk van de Britse prins Harry en Meghan zijn verstuurd.

In Nederland werd er ook stevig getwitterd over het huwelijk. In de lijst van trending topics van de laatste 24 uur stond #RoyalWedding zaterdagavond op de eerste plek volgens Twimmer.com.

Overigens waren er wel enkele variaties. Zo waren er ook de hashtags #TheRoyalWedding en #RoyalWedding2018.