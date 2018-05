De bruiloftsgasten van prins Harry en Meghan die zaterdagmiddag de lunchreceptie bijwonen in St. George’s Hall hoeven niet te klagen over de hoeveelheid eten die voor ze klaarstaat. Een team van 25 chefs stond urenlang in de keuken om naar schatting zo’n 7500 hapjes klaar te maken. Op de receptie wordt bovendien de bruidstaart aangesneden.

De taart is gemaakt door de Londense patisseriechef Claire Ptak en smaakt naar vlierbloesem en citroen. De taart is omhuld met botercrème en versierd met verse bloemen.

Wie geen stukje van de taart weet te bemachtigen, hoeft geen honger te lijden. Er zijn hapjes met bijvoorbeeld Noorse kreeft, asperges en kip. Ook liggen er bordjes met panna cotta, crème brûlee en andere taartjes op de gasten te wachten.

Qua drank kunnen de genodigden los met champagne en diverse wijnen. Ook staan er diverse alcoholvrije dranken klaar.

Naast de vele lekkernijen kunnen de gasten ook van de rest van het programma genieten. Zo zijn er toespraken van de bruid en bruidegom en gaat ook prins William, Harry’s getuige, spreken.