De Nederlands-Venezolaanse Reina Violeta Reyes Castro heeft de afgelopen nacht op straat geslapen in Windsor om zaterdagmiddag een glimp op te vangen van het bruidspaar Harry en Meghan. “De bruid was erg mooi”, meldt Reina, een veteraan van koninklijke huwelijken en feesten vanuit het Britse stadje.

Met haar man heeft de in Rotterdam woonachtige royaltyfan vrijdag op het juiste moment een strategische plek ingenomen recht tegenover het kasteel en langs de route die de koets na afloop van de huwelijksplechtigheid met het net getrouwde stel aflegde. “We hebben de hele nacht buiten doorgebracht en hebben op de grond geslapen. Het was heel erg gezellig met alle mensen die daar ook waren”, vertelt ze. En met een knipoog: “Harry was vergeten een hotelkamer voor ons te boeken.”

Reina is inmiddels een bekende verschijning. Het echtpaar is overal: bij de inhuldiging van Willem-Alexander, bij het huwelijk van prins William en de bruiloft van prins Albert van Monaco, op Koningsdagen. Met haar knaloranje en rood-wit-blauwe kroon met daarop ‘Máxima’ is Reina ook bij televisiejournalisten zeer gewild. Op Facebook plaatste ze fragmenten van optredens bij onder meer de Mexicaanse en Chileense televisie. “We hebben natuurlijk niet alles kunnen zien, dat is nu eenmaal zo bij deze evenementen. Je moet keuzes maken. Het belangrijkste is om de bruid en bruidegom te kunnen zien.”

Prins Harry was vrijdagavond al even in beeld toen hij met broer prins William even een kijkje ging nemen buiten de kasteelpoort van Windsor Castle. “Hij was een seconde buiten het paleis om mensen te begroeten. Jammer genoeg kwam hij niet bij ons”, aldus de enthousiaste latina, die er wel opnamen van maakte. Dat was zaterdag bij de rijtoer veel moeilijker, door alle beveiligers en politie op straat. “Dan sta je er zo lang en kun je geen foto’s of video’s maken.” Maar ze heeft aan haar avontuur in Windsor een goed gevoel overgehouden. “We zijn moe, maar blij. Alles was super. De volgende bruid is Amalia”, kijkt ze al vooruit.