Prins Pieter-Christiaan geniet zaterdag in Italië van de vierde en laatste dag van de MilleMiglia, de wereldberoemde autorace van Brescia via Rome weer terug naar Brescia. Rond het middaguur bereikte hij het circuit van Monza. De prins rijdt samen met Hans Hulsbergen in een Lagonda, een Britse luxe auto uit 1937.

De start was zaterdagmorgen in Parma, waar de deelnemers aan de tocht van ‘duizend mijl’, oftewel bijna 1700 kilometer, door Italië vrijdagavond vanuit Rome waren aangekomen. Dat was de langste etappe van het met oldtimers’ verreden jaarlijkse evenement. “Helemaal geweldig”, vond Pieter-Christiaan.

De organisatie spreekt graag over het ‘rijdende museum’ met 725 deelnemende teams met tientallen verschillende automerken, veel van voor de Tweede Wereldoorlog. Na de Italianen vormen de Nederlanders het grootste buitenlandse contingent deelnemers aan de MilleMiglia.