De St. George’s Chapel in Windsor was zaterdag voor het huwelijk van prins Harry en Meghan grotendeels versierd met witte rozen, de favoriete bloemen van Harry’s overleden moeder prinses Diana. Voor de ingangen stonden grote bogen en ook in de kapel zelf stonden veel bloemen.

De Londense bloemist Philippa Craddock gebruikte naast gewone rozen ook pioenrozen en vingerhoedskruid afgezet tegen onder meer haagbeuktakken. Het groen komt uit de tuinen en parken van het Koninklijk Huis en Windsor Great Park. Craddock wilde met haar versieringen het landschap rondom Windsor weerspiegelen.

Veel van de huwelijksbloemen moeten na de bruiloft herplant worden.