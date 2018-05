Prins Harry en Meghan, sinds zaterdag de hertog en hertogin van Sussex, zijn aangekomen bij Frogmore House. Daar wordt hun trouwfeest gehouden.

Na de huwelijksceremonie en de receptie heeft het pasgetrouwde stel zich even teruggetrokken om van kleding te wisselen. Harry ruilde zijn uniform in voor een gewoon pak. Meghan draagt op het feest een jurk van Stella McCartney.

Even na achten kwam het stel naar buiten. In een blauw-zilveren Jaguar E-Type Concept Zero reed Harry zijn kersverse echtgenote naar Frogmore House. Daar is het feest inmiddels losgebarsten.