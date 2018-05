De Deense kroonprins Frederik staat deze week als nooit tevoren in de schijnwerpers. Vlak voor zijn vijftigste verjaardag op 26 mei is alle aandacht op hem gericht, te beginnen zondagavond met de documentaire ‘Min vej’ (Mijn weg) die de Deense televisie uitzendt. Een team van TV2 heeft Frederik een jaar lang gevolgd om zijn leven en werk in beeld te brengen.

De titel is niet toevallig gekozen zo maakt kroonprinses Mary duidelijk in het programma, waarvan het koningshuis zondag op sociale media al een paar fragmenten liet zien. Net als andere Europese troonopvolgers moest ook Frederik met zichzelf in het reine komen over het feit dat zijn toekomst al min of meer vastlag. “Ik moest een weg vinden”, aldus Frederik zelf.

Hij zocht daarbij naar soms extreme uitdagingen, zoals een maandenlange trektocht door Groenland, het lopen van marathons, een zware militaire opleiding en deelnemen aan slopende langlaufraces. “Hij wil niet gezien worden als iemand die alles op een gouden schaaltje krijgt aangereikt”, aldus Mary. “Ik heb echt moeten vechten voor dingen die ik wilde, en Mary heeft me enorm geholpen”, zei Frederik.

Beweging

Maandag gaat de kroonprins in maar liefst vijf Deense steden hardlopen. Hij heeft zijn verjaardag aangegrepen om de Denen in beweging te krijgen. Frederik loopt vier keer een mijl, in Aalborg, Aarhus, Ebsjberg en Odense en aan het einde van de dag nog eens 10 kilometer in het kader van de Royal Run, waaraan Mary in Odense deelneemt.

De hele verdere week zijn er evenementen die zaterdag uitlopen op een feestdag met onder meer een balkonscène in Kopenhagen en een groot gala in Christiansborg, waarbij ook koning Willem-Alexander en koningin Máxima worden verwacht.