Laurentien racet over circuit Zandvoort

Prinses Laurentien heeft zondag tijdens de Jumbo Racedagen geracet op circuitpark Zandvoort. De echtgenote van prins Constantijn nam samen met diverse bekende vrouwen deel aan de Ladies GT.

Met racen was Laurentien eigenlijk nooit eerder bezig geweest, zei de prinses vlak voor de start. “Ik doe mee omdat het een mooie uitdaging is”, aldus Laurentien, die het ook mooi vindt dat de race laat zien dat vrouwen gelijkwaardig zijn aan mannen. “En het is ook een uitdaging met mijzelf.”

Laurentien kon niet meestrijden voor de winst. Ze eindigde met haar racewagen in het gras, halverwege de race.

De prinses is niet de enige Oranje die dit weekeinde in actie komt op Zandvoort. Ook prins Bernhard, mede-eigenaar van het circuit, rijdt zijn rondjes. Hij maakt zijn opwachting in de World Touring Car Cup, waarvoor hij een wildcard kreeg.