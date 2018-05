Clare Waight Keller, de ontwerpster van de trouwjurk van Meghan, de hertogin van Sussex, is blij dat ze een bijdrage kon leveren aan een “historisch moment”. Dat heeft de Britse, die werkt voor het Franse modehuis Givenchy, gezegd tegen de BBC.

De jurk maakte Keller in samenspraak met de bruid. Meghan is volgens haar “precies zoals je op televisie ziet”. “Ze is gewoon zo oprecht, warm en stralend”, voegde ze eraan toe. “Ze is een sterke vrouw, weet wat ze wil en het was echt een absoluut genot om met haar samen te werken.”

De ontwerpster sprak na de huwelijksceremonie met prins Harry. “Hij kwam direct naar me toe en zei: ‘Oh mijn God, bedankt, ze ziet er absoluut schitterend uit'”, aldus Keller. “Ik denk dat iedereen dat ook op televisie heeft gezien. Hij was vol ontzag.”

Keller heeft haar ontwerpschetsen cadeau gedaan aan het bruidspaar.