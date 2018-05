De uitzending van het huwelijk tussen prins Harry en Meghan Markle werd overal op de wereld door miljoenen mensen bekeken. De meeste kijkers waren er in de Verenigde Staten, het geboorteland van de bruid. Maar liefst 30 miljoen Amerikanen zagen de twee elkaar het jawoord geven.

De royal wedding was op 15 televisiezenders in de hele VS te zien. Volgens media- en dataonderzoekbureau Nielsen waren dat er vier meer dan in 2011, toen de bruiloft van prins William en Catherine via 11 netwerken te zien was. Ook in kijkdichtheid versloeg Harry zijn broer in de VS. Het huwelijk van de oudste zoon van prins Charles trok destijds 23 miljoen Amerikaanse kijkers.