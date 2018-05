Koning Felipe heeft zijn vader koning Juan Carlos een leuk cadeautje gegeven. De in 2014 teruggetreden koning is sportliefhebber en fan van Real Madrid en mag zaterdag het Spaanse koningshuis vertegenwoordigen bij de finale van de Champions League in Kiev. Daar speelt Real Madrid, dat de afgelopen twee seizoenen de beker al veroverde, in het Olympisch stadion tegen Liverpool.

Juan Carlos heeft Real Madrid al een aantal keren eerder in de eindstrijd in actie gezien. In 2014 was hij samen met koningin Sofia in Lissabon toen Real uitkwam tegen stadgenoot en rivaal Atletico Madrid. Kort daarna maakte de koning zijn aftreden bekend en was het voortaan aan zoon Felipe om te beslissen wie naar de finale zou gaan.

In eerste instantie was dat niemand, want zowel Felipe als Juan Carlos bleven in 2015 weg uit Berlijn toen Barcelona tegen Juventus speelde. Een jaar later ging de nieuwe koning zelf naar Milaan voor de kraker tussen beide voetbalploegen uit Madrid. Maar vorig jaar was het weer de beurt aan Juan Carlos om in Cardiff op te draven voor de finale waarin Real het opnam tegen Juventus.

Felipe heeft eerder deze maand overigens al een finale bijgewoond. In Lyon zag hij Atletico Madrid met 3-0 winnen van Olympique Marseille in de eindstrijd van de UEFA Europa League. Felipe is, zo is bekend, een fan van Atletico, dus de keuze wie naar welke wedstrijd zou gaan zal thuis snel zijn gemaakt.