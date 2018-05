Het Japanse keizerpaar is voor het eerst officieel geschilderd. De keizerlijke hofhouding heeft maandag het resultaat laten zien van het werk van Hiroshi Noda, een schilder met voorkeur voor realisme. Hij maakte een olieverfschilderij van 2 bij 2 meter van keizer Akihito en keizerin Michiko. Die zijn verguld met hun portret, zo liet het paleis weten.

Acht jaar jaar geleden waren er al plannen om een officieel schilderij te laten maken van het keizerspaar. Maar in Japan worden knopen tergend langzaam doorgehakt, zodat het tot dit voorjaar duurde alvorens er ook echt een goedgekeurd schilderij bij het paleis kon worden afgeleverd.

Hiroshi Noda werkte aan de hand van een foto van het keizerspaar die vier jaar geleden is genomen. Poseren was er niet bij, maar de hoogbejaarde Noda (81) kent het bijna evenoude keizerspaar al uit de tijd dat ze nog kroonprins en kroonprinses waren. De schilder zei vereerd te zijn dat hij dit officiële schilderij mocht maken. Hij had wel met de opdracht geworsteld, maar was tevreden met het resultaat.