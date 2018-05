De Zweedse koninklijke familie heeft er geen gras over laten groeien om de nationale ijshockeyploeg te feliciteren met het prolongeren van de wereldtitel. De ‘Tre Kronor’, de ‘drie kronen’, waren zondag in Kopenhagen in de penalty-shoot-out met 3-2 te sterk voor Zwitserland.

De Zwitsers hadden in de halve finale verrassend Canada uitgeschakeld, maar kwamen net tekort om Zweden af te stoppen. De ‘Tre Kronor’ bleven tien wedstrijden ongeslagen en behaalden hun derde titel in zes jaar tijd.

In het Koninklijk Paleis in Stockholm stonden maandag het complete kroonprinselijk gezin en prins Carl Philip klaar om de ijshockeyers te verwelkomen en geluk te wensen met de titel. Prinses Estelle en haar kleine broertje prins Oscar hadden vooral belangstelling voor de grote beker, waarmee ze in de paleiszaal maar al te graag speelden. Tot vermaak van hun ouders en de sporters.