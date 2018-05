Kroonprins Frederik is maandag begonnen aan zijn bijzondere rondreis door Denemarken. Met deelname aan maar liefst vijf loopevenementen viert hij met de bevolking zijn vijftigste verjaardag. “Rennen geeft je vreugde, welzijn en energie”, aldus Frederik die ’s morgens al vroeg aan de start verscheen in Aalborg om met de plaatselijke jeugd 1609 meter – een mijl – te lopen. Later op de ochtend deed Frederik hetzelfde in Aarhus.

“Ik wil mijn vijftigste verjaardag vieren met een race waaraan heel Denemarken kan deelnemen. Ik heb altijd van sport en fysieke activiteiten gehouden, niet in de laatste plaats van hardlopen”, zo verklaarde de Deense troonopvolger het opzetten van de Royal Run. Volgens het hof hebben zich 70.000 Denen ingeschreven, 1,5 procent van de bevolking.

In de vijf grootste steden van het land kan een mijl worden gelopen of voor de meer getrainde renners tien kilometer. “De Royal Run is niet alleen gericht op de ervaren lopers maar evengoed op mensen die voor de eerste keer hardloopschoenen aantrekken. Iedereen is welkom, ongeacht leeftijd”, liet Frederik weten. Hij loopt in vier van de vijf steden de mijl en sluit in Kopenhagen af met de tien kilometer. Tussen de steden wordt hij met een helikopter vervoerd.

Gezin

Het koninklijk gezin doet ook mee. Kroonprinses Mary verscheen maandagmorgen met de vier kinderen Christian, Isabella, Vincent en Josephine aan de start voor de One Mile Run in Kopenhagen. Aan het einde van de middag trekt Mary haar loopschoenen opnieuw aan om in Odense de tien kilometer te rennen, nadat ze eerst haar man het startsignaal heeft gegeven voor zijn mijl.

De Deense luchtmacht vliegt maandag rond met twee F16’s die speciaal voor de vijftigste verjaardag van Frederik zijn beschilderd met het logo voor de festiviteiten die de hele week voortduren. Zondag zond de Deense televisie een speciale documentaire uit en volgende week zondag, daags na de eigenlijke verjaardag, woont de hele koninklijke familie een groot televisiegala ter ere van Frederik bij. Koningin Margrethe geeft zaterdag ook een groot feest.