Koningin Letizia bezoekt maandag in Monte Plata in de Dominicaanse republiek een waterdistributieproject dat met hulp van Spanje is opgezet. Het is het eerste onderdeel van van haar werkbezoek aan de Dominicaanse republiek en buurland Haïti. Letizia wil met eigen ogen zien hoe de Spaanse ontwikkelingssamenwerking uitpakt voor beide landen.

Na afloop krijgt de koningin in de hoofdstad Santo Domingo een lunch aangeboden door president Danilo Medina en zijn vrouw Cándida Montilla, die later op de dag ook met Letizia meegaat wanneer ze een een centrum bezoekt voor kinderen met geestelijke beperkingen.

Op het dagprogramma staat ook een bijeenkomst in het Spaans cultureel centrum. Daar praat de koningin met diverse hulpverleners en beleidsmakers, waarna het samenzijn wordt afgesloten met de viering van het feit dat Spanje dit jaar precies dertig jaar bijstand en hulp verleent aan de republiek.