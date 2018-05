Koningin Margrethe is maandag aan het begin van de avond op het balkon van haar paleis verschenen om de deelnemers aan de 10-kilometerloop toe te zwaaien. De zogenoemde Royal Run, waaraan ook haar oudste zoon kroonprins Frederik deelnam, eindigde bij paleis Amalienborg. De hardlopers begroetten de koninklijke steun met uitbundig terugzwaaien.

Kroonprins Frederik oogde nog redelijk fris aan het einde van een dag waarop hij in totaal meer dan 16 kilometer rennend aflegde, verdeeld over de vijf grootste steden van Denemarken. Maandagmorgen verscheen hij al vroeg aan de start in Aalborg, en na deel te hebben genomen aan de One Mile Run, werd hij vervolgens naar Aarhus, Esbjberg en Odense gevlogen om daar dezelfde afstand te lopen.

In Odense ontmoette hij ook echtgenote kroonprinses Mary, die ’s ochtend met de vier kinderen in Kopenhagen al had deelgenomen aan de One Mile Run, en in de geboorteplaats van Hans Christian Andersen liep ze nog eens 10 kilometer. Frederik vloog ondertussen door naar de hoofdstad voor zijn afsluitende race.

De Royal Run werd gehouden ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Frederik, die de hele week wordt gevierd en in het weekeinde culmineert in een groot feest dat koningin Margrethe haar zoon aanbiedt en een gala dat de televisie organiseert.