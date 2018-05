James Corden vond het een “absolute eer” om zaterdag plaats te mogen nemen in de St George’s Chapel waar prins Harry trouwde met zijn Meghan. Maar de “prachtige” ceremonie was een enorme uitdaging voor de talkshowhost, vertelde hij in zijn The Late Late Show.

“Er waren overal bloemen, de mooiste die je ooit hebt gezien, maar het was verschrikkelijk. Ik krijg last van allergieën als ik zo dichtbij bloemen kom, dus ik heb tijdens de ceremonie vooral een nies moeten onderdrukken.” James’ allergie zorgde bijna voor een bijzonder gênant moment. “Ik moest niesen, net toen de aartsbisschop zei: als iemand een reden heeft waarom deze mensen niet mogen trouwen… Ik moest intern niesen, maar denk dat ik ermee weg ben gekomen.”

James vertelde ook dat hij prins Harry “nu zo’n zeven jaar” kent en dat hij zaterdag “trots was een Brit te zijn”. De talkshowhost noemde de hertog en hertogin van Sussex “een modern, vooruitstrevend stel dat precies de huwelijksceremonie kreeg dat het wilde”.

James woonde niet alleen de huwelijksceremonie en de aansluitende lunchreceptie bij, hij was ook een van de tweehonderd genodigden voor het huwelijksfeest dat zaterdagavond plaatsvond. Volgens hardnekkige geruchten feestte het pasgetrouwde stel tot in de vroege uurtjes. James leek dat te bevestigen. “Harry en Meghan, ik ben zo blij voor jullie, hartelijk gefeliciteerd. Ik hoop dat jullie wat welverdiende slaap krijgen.”