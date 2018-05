Joachim slaat race over voor jarige broer

Prins Joachim stapt komend weekeinde niet in een klassieke auto. De Deense prins heeft laten weten niet deel te nemen aan de Classic Race Aarhus vanwege de festiviteiten rondom de vijftigste verjaardag van zijn broer, kroonprins Frederik.

“Ik kan niet op meerdere plaatsen tegelijk zijn”, liet Joachim weten aan de organisatie van de Classic Race. De prins is fervent liefhebber van oldtimers en klassieke wagens en brengt doorgaans elk jaar een bezoek aan de Classic Race, voorgaande jaren nam hij nam hij met zijn eigen wagen deel aan de races. Joachim heeft coureur John Nielsen aangewezen om in zijn plaats achter het stuur te kruipen. In zijn bericht bedankte Joachim “de vele vrijwilligers” die zich elk jaar inzetten voor de Classic Race.

De organisatie van het evenement liet weten het “jammer” te vinden dat Joachim dit jaar niet van de partij is. “Maar uiteraard begrijpen we dat zijn familie op de eerste plaats komt”, aldus directeur Mike Legarth.

In Denemarken wordt deze hele week de vijftigste verjaardag van kroonprins Frederik gevierd. Komend weekeinde vinden onder meer een galadiner en een groot verjaardagsfeest plaats voor de troonopvolger, die zaterdag Abraham ziet.