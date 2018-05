Koning Willem-Alexander gaat vrijdagmiddag 22 juni langs bij een multifunctionele woonvoorziening van het Leger des Heils. De koning opent de Noordkaap, de nieuwe locatie van de organisatie in Amsterdam-Noord, maakte de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) dinsdag bekend.

Willem-Alexander opent het nieuwe gebouw samen met de bewoners en krijgt aansluitend een rondleiding door het gebouw. Tijdens de rondgang gaat de koning in gesprek met bewoners en betrokkenen. De Noordkaap vangt cliënten uit de maatschappelijke opvang, beschermd wonen en crisisopvang voor gezinnen op. Bewoners hebben een eigen appartement, waardoor ze leren zelfstandiger te leven.

De woonvoorziening is gehuisvest in een voormalig kantoor dat volledig is vernieuwd. De Noordkaap biedt ook faciliteiten voor de buurt, waaronder een huiskamer, een tweedehands kledingwinkel en een avonturenclub voor kinderen. Aansluitend op de officiële opening vindt een buurtfestival plaats.