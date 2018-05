Koning Willem-Alexander stapt vrijdag 29 juni aan boord van een zeilschip. In het kader van de Volvo Ocean Race Finish in Den Haag zeilt Willem-Alexander mee tijdens een oefenwedstrijd. Dat maakte de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) dinsdag bekend.

De Volvo Ocean Race eindigt na elf etappes en 45.000 zeemijl op zaterdag 30 juni in de haven van Scheveningen. Het Haagse stadsdeel staat van 24 juni tot en met 1 juli in het teken van de festiviteiten rond de finish van de internationale zeilrace. Aan de Volvo Ocean Race, die in oktober 2017 in Alicante begon, doen zeven teams mee. Twee boten varen onder Nederlandse vlag.

Koning Willem-Alexander neemt de dag voor de finish een kijkje bij de festiviteiten. In de haven van Scheveningen worden diverse watersportactiviteiten en zeilwedstrijden voor alle leeftijden georganiseerd. De koning bezoekt het Innovation Pavilion, waar bedrijven hun maritieme en duurzame innovaties presenteren. Vervolgens spreekt Willem-Alexander met de schippers en woont hij het uitvaren van de zeilboten voor de oefenraces bij. Ook doet de koning het Optimist on Tour-bassin aan, waar kinderen leren zeilen in een Optimist. De kinderen maken hier ook kennis met kanovaren, waterskiën, windsurfen en suppen en is er een waterlaboratorium waar ze verschillende proefjes kunnen doen. Aansluitend vaart Willem-Alexander mee met een van de deelnemende teams tijdens de laatste oefenrace van deze editie van de Volvo Ocean Race.