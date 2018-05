Koning Willem-Alexander heeft Luxemburg tijdens zijn staatsbezoek vergeleken met titanium, dat kan worden gewonnen dankzij uitvindingen van Luxemburger Guillaume Kroll. Net als het metaal moet Luxemburg het niet van zijn gewicht hebben maar van zijn sterkte, zei de koning tijdens zijn tafelrede bij het staatsbanket. Titanium is ook licht en toch sterk, veroudert niet omdat het niet roest en is enorm stabiel en makkelijk.

De koning was vol lof over “één van Nederlandse nauwste bondgenoten” dat keer op keer heeft laten zien dat kleine landen tot grote resultaten in staat zijn. “Ieder land zou er trots op zijn zo’n bondgenoot te hebben, maar Nederland heeft nog een extra bijzondere band”, verwees Willem-Alexander naar de viering van zestig jaar Benelux Unie, waarvoor de basis al in 1944 werd gelegd met een douane-unie. “Veel landen kijken naar deze samenwerking met interesse, en soms ook met een beetje jaloezie.”

Trots

“Luxemburg laat zien dat het mogelijk is een balans te vinden tussen trots in de eigen nationale identiteit en openheid naar anderen. Het is slechts één van de vele karaktertrekken die dit land zo intrigerend maakt”, vond de koning, die in zijn toespraak ook de gezamenlijke geschiedenis, ook tussen beide vorstenhuizen aanstipte.

Dat deed gastheer groothertog Henri in zijn rede eveneens. Hij sprak bewogen over de familierelaties en de gezamenlijke waarden van beide landen, over het streven naar duurzaamheid, het belang van tolerantie en verdere internationale samenwerking. “Laten we een impuls geven aan het partnerschap tussen oude vrienden”, zei Henri.

Het staatsbanket vormde de afsluiting van de eerste dag van het staatsbezoek waarvan de agenda werd gedicteerd door protocollaire elementen als gesprekken met premier en parlementsvoorzitter, kranslegging, ontvangst op het stadhuis en daarnaast een korte stadswandeling.