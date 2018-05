Koning Willem-Alexander kan in 2020 de troonrede nog gewoon in de Ridderzaal voorlezen. In de zomer van dat jaar wordt begonnen met de renovatie van het Binnenhof, maar dat heeft waarschijnlijk geen gevolgen voor de viering van Prinsjesdag in dat jaar.

De bewoners van het Binnenhof, zoals de Eerste en Tweede Kamer, verhuizen in de zomer van 2020. Er is nog geen knoop doorgehakt, maar het is niet uitgesloten dat het feestelijk begin van het parlementaire jaar nog in de historische zaal zal zijn. Over wat er de jaren daarna gebeurt, is nog geen besluit genomen, aldus een woordvoerder van de Eerste Kamer.

De Tweede Kamer boog zich woensdag over de komende renovatie, die tot eind 2025 gaat duren en begroot is op bijna een half miljard euro. Kamerleden vroegen zich af waar Prinsjesdag tijdens de opknapbeurt van het Binnenhof wordt gehouden.

De voorzitter van de Eerste Kamer is ook voorzitter van de zogenoemde Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal (Eerste en Tweede Kamer samen), waar de koning op Prinsjesdag de troonrede houdt.