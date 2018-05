Wat kerst is voor de supermarkten, en Moederdag voor de bloemisten, is de maand april voor Vorsten: werk aan de winkel! We maken dan met veel plezier een extra dikke Koningsdag-editie. Voor zo’n dikke Vorsten geven we flink gas. Natuurlijk nodigde het huwelijk van prins Harry met zijn Meghan ons uit direct daarna nogmaals vol gas te geven om opnieuw een extra dikke editie voor u te maken.

Naast vele prachtige pagina’s over hét huwelijk, brengen we u vanzelfsprekend ook ander interessante verhalen over de monarchieën van toen en nu. Zoals de vertederende foto van het kleine prinsje Louis en zijn grote zus Charlotte, gemaakt door hun moeder. Maar we laten ook de onbekende kant van koning Filip uit België zien; hij is een ware atleet. En hoe bijzonder zijn de vele relaties tussen Zweden, Denemarken en Noorwegen. Ze zijn buren, vrienden en al eeuwenlang aan elkaar verbonden. Ook brengen we het intrigerende verhaal over het koningspaar dat wegbleef: de koning en koningin van Siam kwamen uiteindelijk niet, ondanks een eerdere aankondiging. Tot groot verdriet van juwelenontwerper Dirk Vos die al prachtige ontwerpen voor hen had gemaakt. Vorsten kreeg toegang tot deze schetsen en liet ze voor u fotograferen.

We gaven afgelopen maand nog meer gas en voelden ons Max Verstappen. Want naast deze twee extra dikke nummers hebben we gelijktijdig ook een prachtige special gemaakt met de titel Royal Love Story. Het huwelijk van Harry en Meghan is aanleiding om nog eens lekker na te genieten van al die andere prachtige vorstelijke huwelijken. De bruiloften van de Oranjes, maar ook die van internationale royals. Deze Royal Love Story bezorgt u de ene na de andere aha-erlebnis. U ziet de prachtige bruid Grace Kelly, met een japon die duidelijk een inspiratiebron is geweest voor de jurk van Catherine. Het veelbesproken huwelijk in Monaco van Albert en Charlène en het huwelijk dat ooit ondenkbaar leek: Charles en Camilla.

Met heel veel plezier, energie en liefde is er door het kleine Vorstenteam gewerkt aan deze zeer bijzondere special, een echt collector’s item.

En of dat nog niet genoeg is: de Vorsten Agenda 2019 is inmiddels ook vormgegeven en voorzien van de mooiste foto’s van vier generaties Oranje. Ik heb veel gevraagd van de redactie en wil hen hier dan ook heel hartelijk danken voor hun tomeloze inzet en hun vastberadenheid om onder geen beding in te leveren op kwaliteit. Lieve Désirée, Janneke, Kim en Marjolein en onze gezellige freelancers: op dit papier geef ik jullie een staande ovatie. En u wens ik heel veel plezier met al onze creaties.