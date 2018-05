Koningin Elizabeth heeft Meghan Markle een van haar meest betrouwbare assistenten uitgeleend om de voormalige actrice voor te bereiden op haar nieuwe koninklijke leven.

Samantha Cohen is de privésecretaresse van de koningin en maakt al zeventien jaar deel uit van Elizabeths team, dat haar dagelijks adviseert. Onlangs verhuisde de 49-jarige Cohen van Buckingham Palace naar Kensington Palace, zo schrijven Britse media. Daar zal Samantha, die vanwege haar no nonsense-aanpak de bijnaam ‘Samantha the Panther’ heeft, zes maanden verblijven om de kersverse hertogin van Sussex de fijne kneepjes bij te brengen.

De Australische Cohen zal prins Harry en zijn vrouw begeleiden tijdens hun eerste huwelijksjaar en speelde al een sleutelrol bij het koninklijk huwelijk en het tuinfeest van Buckingham Palace afgelopen dinsdag. Hier maakte Meghan haar debuut als koninklijke hoogheid.