Groothertog Henri van Luxemburg keek donderdagmiddag in het kasteel van Vianden met enige afgunst naar de delingsakte die in 1255 is opgesteld door de Nassau-broers Otto en Walram. Dit is een historisch document hoe ze hun gebied zouden verdelen. Die is van ons, plaagde koning Willem-Alexander. Of er in Luxemburg ook een exemplaar was, wilde Henri weten. Nee, luidde het antwoord. Dan had hij het maar beter moeten bewaren, vond de koning.

Beide takken zouden het eigen exemplaar van de zogenoemde Primo Divisio bewaren, wist Willem-Alexander. Hij is een nazaat van Otto, de groothertog stamt af van Walram. Dat maakte het moment ook bijzonder: twee afstammelingen van de Nassau-broers die ruim 750 jaar later als staatshoofd bij de originele scheidingsakte stonden. Beiden ook als graaf van Vianden, een ‘slapende’ titel die zowel de koning als de groothertog nog voeren.

Het samenzijn was bij het inwijden van een kleine tentoonstelling over de gezamenlijke geschiedenis, waaraan zowel het Koninklijk Huisarchief als het archief van het groothertogelijk hof bijdragen leverden. Voor de beide vorstelijke echtgenotes leverde het een spoedcursus familiegeschiedenis op, waarbij Henri en Willem-Alexander om beurten het voortouw namen om commentaar te leveren.

Aansluitend volgde een door minister-president Xavier Bettel aangeboden lunch. In zijn tafelrede haalde de premier de sterke banden nog eens aan. Bettel sprak de wens uit dat naast het gedeelde verleden er ook een gezamenlijke toekomst zou zijn.