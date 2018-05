De ramp met vlucht MH17 is een “open zenuw in onze samenleving die nu opnieuw wordt opengehaald”. Dat zei koning Willem-Alexander over de laatste bevindingen van de internationale onderzoekscommissie JIT. Die meldde donderdag dat de Buk-raket waarmee het vliegtuig boven Oekraïne uit de lucht werd geschoten, vrijwel zeker afkomstig is van de 53e brigade van het Russische leger.

De koning zei dat hij en koningin Máxima enorm meeleven met de mensen die het betreft.

Het paar is op staatsbezoek in Luxemburg.