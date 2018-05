Koning Willem-Alexander opent woensdagmiddag 20 juni de nieuwe spoorlijn tussen het Groningse Roodeschool en de Eemshaven. Na de opening stapt de koning aan boord van een energiezuinig woon- en zeilschip, maakte de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) donderdag bekend.

De spoorlijn tussen Roodeschool en Eemshaven, bedoeld voor mensen die in de haven werken en toeristen die met de boot naar het Duitse Waddeneiland Borkum willen, is al in gebruik. Op 28 maart reed de eerste trein over het nieuwe traject. Station Eemshaven, een van de twee nieuwe stations, heeft een aantal bijzonderheden. Zo is het het meest noordelijk gelegen station van Nederland. De nieuwe spoorlijn is de enige van het land die buitendijks ligt, reizigers hebben tijdens een deel van de rit uitzicht op zee.

Nadat Willem-Alexander de nieuwe spoorlijn officieel heeft geopend, bekijkt hij de Eemshaven vanaf het water. De koning stapt aan boord van de Ecolution, een energiezuinig woon- en zeilschip. Tijdens de vaartocht wordt Willem-Alexander geïnformeerd over de ontwikkeling van de Eemshaven, de grootste zeehaven van Noord-Nederland. Er worden onder meer goederen overgeslagen en er staan energiecentrales en datacentra, onder meer van Google. De koning krijgt tijdens zijn bezoek ook meer te horen over de digitalisering en vergroening van de chemische industrie.